Оглашено решение суда по жалобе битцевского маньяка Кассационный суд отказал в переводе маньяка Пичушкина в колонию ближе к Москве

Кассационный суд отклонил жалобу пожизненно осужденного битцевского маньяка Александра Пичушкина, который оспаривал отказ в переводе в колонию, расположенную ближе к Москве, свидетельствуют материалы суда. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, жалоба серийного убийцы была оставлена без удовлетворения.

Пичушкин уже 18 лет отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. В мае текущего года он подал ходатайство о переводе, ссылаясь на проблемы со здоровьем и желание быть ближе к матери, проживающей в Москве. Однако Замоскворецкий районный суд столицы сначала отказал ему, а в августе городской суд оставил это решение без изменений.

Число жертв преступника, по последним данным, может достигать 60 человек, хотя официально на его счету долгое время числилось 49 убийств. Сам Пичушкин заявлял о намерении лишить жизни 64 человека — по числу клеток на шахматной доске.

