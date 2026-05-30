Найдено тело пропавшего сапбордиста из Омска

Тело пропавшего сапбордиста Анатолия Бойко нашли после пяти дней поисков

В Омской области нашли тело Анатолия Бойко, пропавшего после прогулки на сапах, передает Telegram-канал «112». Пять дней назад он вместе с Ольгой Симочкиной отправился в заплыв по Иртышу и перестал выходить на связь.

Тело Анатолия обнаружили возле поселка Николаевка недалеко от места старта. Ольгу нашли ниже по течению реки Иртыш. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Омске нашли тело сапбордистки Симочкиной, пропавшей несколько дней назад. По одной из версий, они погибли в результате несчастного случая на воде.

До этого появилась информация, что пропавшая пара из Омска отправилась плавать на сапбордах в плохую погоду. Известно, что Ольга и Анатолий уже устраивали подобные путешествия. Год назад они преодолели маршрут по Иртышу от Усть-Заостровки до Старого Кировска. Также пара сплавлялась на сапах по реке Ай на Урале.

Также пара сапбордистов попала в объектив камеры перед исчезновением. На кадрах видно, как 43-летняя Ольга и 40-летний Анатолий выходят из подъезда дома на бульваре Архитекторов с большими туристическими сумками, в которых, предположительно, были сапы.

