Участник СВО пережил покушение и впал в кому В Самаре возбудили дело о покушении на убийство участника СВО

Уголовное дело о покушении на убийство участника специальной военной операции, который после нападения нескольких человек оказался в коме, возбудили в Самаре, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По данным следствия, военнослужащего избили и ограбили.

Следователем СК по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО в Самарской области. В средствах массовой информации сообщалось, что 18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был госпитализировал в медицинское учреждение, где ему проведена операция. В настоящее время он находится на стационарном лечении, — заявили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что к ситуации уже подключился председатель ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после сообщений об издевательствах над вдовой участника СВО в реабилитационном центре Екатеринбурга. Доклад о ходе расследования предоставят Бастрыкину.