Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 мая: где сбои в России

Сегодня, 30 мая, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 30 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 30 мая, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты разных операторов связи сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 30 мая поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы зафиксированы из Тюмени, Ставрополья, Татарстана, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского, Пермского, Краснодарского и Хабаровского краев, Новосибирской, Ростовской, Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Курганской, Нижегородской, Омской и Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 30 мая

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Ограничения связаны с тем, что при совершении атак часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь, объяснили специалисты.

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — заявили в оперштабе Краснодарского края.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет, что делать при сбоях

Дмитрий Песков заявил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Чаще всего полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу после отмены режима беспилотной опасности.

Оставаться на связи в период ограничений россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые входят в белые списки, включая соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

