30 мая 2026 в 12:02

Два поселка в Томской области подтопило из-за прорыва дамбы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Томской области из-за прорыва дамбы оказались подтоплены два населенных пункта — Зональная Станция и Заварзино, сообщает Telegram-канал «Я из Томска». По словам жителей, также перекрыто движение на участке дороги Томск — Мирный — Межениновка в районе поселка Мирный.

В результате подтопления вода зашла на придомовые территории и огороды, а также проникла в некоторые жилые дома. Информация о пострадавших не поступала.

Объезд закрытого участка организован по трассе Томск — Аэропорт. После снижения уровня воды специалисты приступят к восстановительным работам и ремонту дороги. Сроки возобновления движения пока не уточняются.

Ранее глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин сообщил, что на дороге Осиновое Плесо — Загадное в Кузбассе поднялся уровень воды, из-за чего по территории может проехать только транспорт повышенной проходимости. Причиной стали обильные осадки. Также сообщалось, что из-за погодных условий в регионе действует режим повышенной готовности.

Регионы
Томская область
дамбы
подтопления
