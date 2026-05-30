Два поселка в Томской области подтопило из-за прорыва дамбы

В Томской области из-за прорыва дамбы оказались подтоплены два населенных пункта — Зональная Станция и Заварзино, сообщает Telegram-канал «Я из Томска». По словам жителей, также перекрыто движение на участке дороги Томск — Мирный — Межениновка в районе поселка Мирный.

В результате подтопления вода зашла на придомовые территории и огороды, а также проникла в некоторые жилые дома. Информация о пострадавших не поступала.