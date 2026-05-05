05 мая 2026 в 15:49

Прорыв дамбы произошел на российском полигоне жидких бытовых отходов

В Якутии на полигоне жидких бытовых отходов произошел прорыв дамбы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прорыв дамбы произошел в Намском районе Якутии на полигоне жидких бытовых отходов, передает пресс-служба регионального Минэкологии. По данным ведомства, в настоящее время определяется площадь разлива. Причиной инцидента назвали переполнение полигона.

Поступила информация о прорыве дамбы на полигоне жидких бытовых отходов, расположенном в селе Намцы Намского района. По прибытии госинспекторов Намской инспекции государственного экологического надзора было установлено, что причиной инцидента стало переполнение полигона, что привело к прорыву дамбы и разливу сточных вод на прилегающую территорию, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области завершили спасательные работы на месте обрушения горных пород на Кадыкчанском разрезе. Спасателям удалось найти тела всех восьми рабочих. Предварительной причиной инцидента считают просевший грунт и оттаивание ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой. В частности, в районе обрушения начала оттаивать ледяная линза, образованная вечной мерзлотой.

