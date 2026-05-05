Прорыв дамбы произошел на российском полигоне жидких бытовых отходов

Прорыв дамбы произошел в Намском районе Якутии на полигоне жидких бытовых отходов, передает пресс-служба регионального Минэкологии. По данным ведомства, в настоящее время определяется площадь разлива. Причиной инцидента назвали переполнение полигона.

Поступила информация о прорыве дамбы на полигоне жидких бытовых отходов, расположенном в селе Намцы Намского района. По прибытии госинспекторов Намской инспекции государственного экологического надзора было установлено, что причиной инцидента стало переполнение полигона, что привело к прорыву дамбы и разливу сточных вод на прилегающую территорию, — сказано в сообщении.

