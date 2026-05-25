МИД вызовет посла Чехии в связи с задержанием митрополита Илариона

МИД РФ вызовет главу чешского дипломатического представительства в Москве, следует из комментария представителя министерства Марии Захаровой на сайте. Поводом стало задержание митрополита Илариона в Карловых Варах. Посольство России продолжит оказывать ему все необходимое содействие.

В ближайшее время в МИД России будет вызван руководитель чешской дипмиссии в Москве. Ему будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей, — отметили в ведомстве.

Митрополита Илариона задержали в Чехии 24 мая. Сотрудники полиции не объяснили причины остановки и сразу провели досмотр машины. В ходе осмотра в багажнике были обнаружены четыре контейнера с веществом белого цвета, которое направят на экспертизу.

Допрос священнослужителя продлился более шести часов без перерыва. В МИД призвали прекратить сфабрикованное разбирательство против него и немедленно отпустить. Захарова подчеркнула, что Москва расценивает задержание священнослужителя как срежиссированную провокацию.