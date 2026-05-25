В Херсонской области обесточены пять муниципальных округов

В Херсонской области пять муниципальных округов частично или полностью остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службе «Херсонэнерго» — филиале Юго-западной электросетевой компании. Нарушения электроснабжения фиксируются с 18:10 мск.

Сегодня с 18:10 мск аварийно обесточены такие муниципальные округа: Скадовский — полностью, Голопристанский — полностью, Алешкинский — полностью, Чаплынский — частично и Каланчакский — частично, — сказано в сообщении.

В компании сообщили, что специалисты ведут усиленные работы по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки и подключению максимального числа абонентов.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород без электроэнергии и водоснабжения остались 35 тыс. человек. Удар был нанесен утром 25 мая.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что город четвертые сутки остается без света после атак ВСУ. Электричество удалось частично вернуть только в некоторых районах Запорожской области.