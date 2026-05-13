Украина захотела вернуть задержанного экс-мэра Херсона

Украина захотела вернуть бывшего мэра подконтрольного Киеву Херсона Игоря Колыхаева, задержанного в 2022 году, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонщины Виктора Гордиенко. По данным источника, Колыхаев включен в списки для будущего обмена.

Ожидается, что официальная информация по этому вопросу будет опубликована украинской стороной в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу городской военной администрации Херсона Романа Мрочко. Чиновник занимал эту должность с марта 2023 года. Журналисты отметили, что Мрочко фактически выполнял функции мэра. 36-летний чиновник имеет юридическое образование, обладает званием военного прокурора и полковника. Причины увольнения не раскрываются.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне сложилась тяжелая обстановка. По его словам, местные жители жалуются на давление со стороны украинских военных и облавы ТЦК.