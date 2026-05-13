13 мая 2026 в 12:47

Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок

Гражданин Швейцарии Марк Рибен расчленил тело своей убитой жены — 38-летней Кристины Йоксимович, финалистки конкурса «Мисс Швейцария», с помощью блендера, лобзика, ножа и отбеливателя, сообщает Daily Mail. Суд приговорил бизнесмена к пожизненному заключению.

Преступление было совершено в 2024 году. Рибен задушил супругу, после чего в подвальном помещении прачечной разделил тело на части. В тот же вечер он отвел их общих детей в ресторан на ужин.

Следствие установило, что мужчина действовал из мести: поводом для убийства послужило требование жены о разводе. Версия защиты о самообороне была опровергнута судмедэкспертизой — нападения с ножом на Рибена не было. Приглашенный психиатр с 33-летним стажем диагностировал у подсудимого нарциссическое расстройство личности, отметив, что не встречал подобных случаев за всю практику. Эксперт также указал на высокую вероятность рецидива.

Останки погибшей обнаружил ее отец. В зале суда родители Йоксимович плакали. Судья Даниэль Шмид, оглашая приговор, заявил, что это дело навсегда изменило их реальность. Помимо пожизненного заключения, Рибен обязан выплатить дочерям около 100 тысяч швейцарских франков (около 9,5 млн рублей), а также компенсации родителям и сестре жертвы. Осужденный выслушал решение суда молча, лишь слегка пошатнувшись при оглашении.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена.

Европа
Швейцария
уголовные дела
расчленения
