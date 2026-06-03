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03 июня 2026 в 00:02

США наращивают мощности в ожидании перемен на ядерном рынке

FT: США увеличат выпуск ядерного топлива на 50% из-за запрета на импорт из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США планируют нарастить мощности по выпуску ядерного топлива на 50% в преддверии запрета на импорт российского реакторного топлива, передает газета Financial Times. Ограничение должно вступить в силу в 2028 году.

Компания Urenco объявила о строительстве нового завода по обогащению урана в штате Нью-Мексико. Генеральный директор компании Борис Шухт заявил, что расширение направлено на создание устойчивой цепочки поставок ядерного топлива и укрепление энергетической безопасности США.

По данным издания, Urenco уже увеличила производительность своего американского предприятия на 700 тыс. единиц разделительной работы. Новый завод, запуск которого намечен на 2032 год, позволит дополнительно нарастить мощности еще на 2,1 млн единиц разделительной работы, отметили в источнике.

Ранее стало известно, что США намерены выделить средства на разработку новых ядерных боезарядов, об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на 2027 финансовый год. Ассигнования по линии Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США планируется увеличить на $3,6 млрд.

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