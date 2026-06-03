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03 июня 2026 в 00:44

Участникам ПМЭФ впервые покажут самолет Ил-114-300

Новый российский Ил-114-300 прибыл в Петербург для показа на ПМЭФ

Ил-114-300 Ил-114-300 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Региональный самолет Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Судно станет одним из экспонатов форума.

Ил-114-300 уже в городе на Неве. Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума, — говорится в сообщении ОАК.

Самолет разместят в аэропорту Пулково. В корпорации подчеркнули, что Ил-114-300 является полностью отечественной разработкой. Самолет относится к классу региональных турбовинтовых воздушных судов. ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

Ранее в Петербург прибыл министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В аэропорту гостя встретил председатель петербургского КВС Евгений Григорьев.

До этого помощник российского президента сообщил, что Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году. По его словам, делегацию королевства возглавит министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман Аль Сауд.

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