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02 августа 2026 в 13:32

Беглов пошутил о якобы существующей борьбе между Москвой и Петербургом

Беглов назвал мифом конкуренцию между Москвой и Петербургом

Александр Беглов Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Любые разговоры о якобы имеющейся конкуренции между Санкт-Петербургом и Москвой являются мифом, заявил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС. По словам главы региона, двум крупнейшим мегаполисам страны абсолютно нечего делить на политической или экономической арене.

Нельзя сравнивать яблоко и грушу: что лучше. Кому какой фрукт нравится, — сказал Беглов.

Градоначальник отметил, что находится в давних дружеских отношениях с мэром столицы Сергеем Собяниным. Оба руководителя придерживаются единой позиции по всем ключевым вопросам развития городов. Беглов также подчеркнул историческую связь двух центров, которые всегда не соперничали, а гармонично дополняли друг друга.

В качестве наглядного примера он напомнил, что сам Петербург был основан москвичом — императором Петром I. При этом губернатор выделил особый исторический статус города на Неве в масштабах всей страны. В завершение он добавил, что Северная столица навсегда останется единственной имперской столицей России.

Ранее губернатор заявил, что не считает обидным для футболистов и фанатов «Зенита» известное прозвище «бомжи». Он подчеркнул, что у спортивных поклонников давно сформировалась своя субкультура с подобными наименованиями, но главное, что команда побеждает.

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