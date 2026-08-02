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02 августа 2026 в 14:15

Несколько человек погибли и 40 пропали при пожаре на пароме

Reuters: пять человек погибли и 40 пропали при пожаре на пароме в Индонезии

Фото: Dicky Bisinglasi/Keystone Press Agency/Global Look Press
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По меньшей мере пять человек погибли, более 40 числятся пропавшими без вести в результате пожара на пароме у берегов индонезийского острова Мадура, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. На борту судна находился 271 человек — пассажиры и члены экипажа, спасти удалось 225.

Поисково-спасательная операция продолжается. Причина возгорания пока не установлена. Информация о ходе спасательных работ уточняется.

Ранее сообщалось, что лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России. По данным федеральной Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная огнем, составила 2317 гектаров.

Также в Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе при пожаре в трехкомнатной квартире погибли двое детей. Возгорание произошло 2 августа в 08:26 на улице Будапештской.

До этого сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В администрации торгового центра сообщили, что людей внутри не было. К ликвидации возгорания привлекли 46 специалистов и около 13 единиц техники.

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