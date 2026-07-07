Большой пожар произошел в ижевском ТЦ В Ижевске горит строительный торговый центр на площади 500 кв. м

В строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Площадь возгорания, предварительно, составляет 500 кв. метров.

Происходит открытое горение в строительном торговом центре на улице Пойма. Предварительная площадь пожара — 500 кв. м, — говорится в сообщении.

Согласно данным администрации торгового центра, людей внутри нет. К тушению пожара привлечены 46 специалистов и 13 единиц техники. Обстоятельства происшествия уточняются.

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