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07 июля 2026 в 08:19

Большой пожар произошел в ижевском ТЦ

В Ижевске горит строительный торговый центр на площади 500 кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Площадь возгорания, предварительно, составляет 500 кв. метров.

Происходит открытое горение в строительном торговом центре на улице Пойма. Предварительная площадь пожара — 500 кв. м, — говорится в сообщении.

Согласно данным администрации торгового центра, людей внутри нет. К тушению пожара привлечены 46 специалистов и 13 единиц техники. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на Петровском острове в Санкт-Петербурге произошел пожар в Доме Ропса. Двухэтажный деревянный дом 1900 года постройки, который стоит на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником. С 2014 года здание заброшено, его планировали реконструировать.

Также около 4,5 тыс. свиней погибли при пожаре на частной ферме в Пермском крае. Инцидент произошел в деревне Кипчак Куединского муниципального округа. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. «квадратов». Из горящего здания удалось вывести 300 животных.

Регионы
Республика Удмуртия
Ижевск
пожары
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