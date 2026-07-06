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06 июля 2026 в 12:41

Пожар на свиноферме унес жизни 4,5 тыс. свиней

Около 4,5 тыс. свиней погибли при пожаре на частной ферме в Пермском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Около 4,5 тыс. свиней погибли при пожаре на частной ферме в Пермском крае, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в деревне Кипчак Куединского муниципального округа. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м.

По предварительным данным, из горящего здания удалось вывести около 300 животных. Остальное поголовье погибло в результате пожара. Специалисты устанавливают причины возгорания. В качестве основных версий рассматриваются неосторожное обращение с огнем, в том числе непотушенная сигарета, а также возможное короткое замыкание электропроводки.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что загорелась кровля частной свинофермы. По данным ведомства, по прибытии первого подразделения наблюдалось открытое горение кровли здания.

До этого пожар вспыхнул на одном из промышленных предприятий Смоленской области из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил губернатор региона Василий Анохин, возгорание локализовано.

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