В Пермском крае загорелась кровля свинофермы на площади 1,5 кв. метров

Кровля частной свинофермы загорелась в деревне Кипчак Куединского муниципального округа Пермского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, по прибытии первого подразделения наблюдалось открытое горение кровли здания.

Предварительная площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Тушение продолжается. В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул на одном из промышленных предприятий Смоленской области из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил губернатор Василий Анохин, возгорание локализовано. В настоящее время угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет, отметил глава области.

До этого сообщалось, что площадь пожара на территории бывшего завода в Ставрополе возросла до 3,5 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС, до прибытия пожарных подразделений здание покинули 150 человек. К тушению возгорания было привлечено более 50 человек и 18 единиц техники.

Также в Ярославле две женщины и трое детей пострадали при пожаре в частном доме на улице 5-й Тверицкой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожар ликвидировали 21 пожарный и семь единиц техники.