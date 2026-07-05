Стало известно, сколько человек пострадало при пожаре в доме в Ярославле

Стало известно, сколько человек пострадало при пожаре в доме в Ярославле Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Ярославле

В Ярославле две женщины и трое детей пострадали при пожаре в частном доме на улице 5-й Тверицкой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в МАКСе. Пожар ликвидировали 21 пожарный и семь единиц техники.

К сожалению, пострадали две женщины 49 и 30 лет, а также трое детей: две четырехлетние девочки и трехлетний мальчик, — говорится в сообщении.

Огнеборцы смогли отстоять соседний дом. В настоящее время дознаватели устанавливают причины возгорания.

Ранее пожар вспыхнул на одном из промышленных предприятий Смоленской области из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил губернатор Василий Анохин, возгорание локализовано. В настоящее время угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет, отметил глава области.

До этого сообщалось, что площадь пожара на территории бывшего завода в Ставрополе возросла до 3,5 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС, до прибытия пожарных подразделений здание покинули 150 человек. К тушению возгорания было привлечено более 50 человек и 18 единиц техники.