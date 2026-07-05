Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 21:33

Стало известно, сколько человек пострадало при пожаре в доме в Ярославле

Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Ярославле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ярославле две женщины и трое детей пострадали при пожаре в частном доме на улице 5-й Тверицкой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в МАКСе. Пожар ликвидировали 21 пожарный и семь единиц техники.

К сожалению, пострадали две женщины 49 и 30 лет, а также трое детей: две четырехлетние девочки и трехлетний мальчик, — говорится в сообщении.

Огнеборцы смогли отстоять соседний дом. В настоящее время дознаватели устанавливают причины возгорания.

Ранее пожар вспыхнул на одном из промышленных предприятий Смоленской области из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил губернатор Василий Анохин, возгорание локализовано. В настоящее время угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет, отметил глава области.

До этого сообщалось, что площадь пожара на территории бывшего завода в Ставрополе возросла до 3,5 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС, до прибытия пожарных подразделений здание покинули 150 человек. К тушению возгорания было привлечено более 50 человек и 18 единиц техники.

Регионы
Ярославская область
пожары
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Парижский суд вынес приговор Ле Пен
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.