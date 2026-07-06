В Петербурге вспыхнул старинный особняк, которому больше 120 лет

В Петербурге вспыхнул старинный особняк, которому больше 120 лет Пожар вспыхнул в заброшенном Доме Ропса на Петровском острове в Петербурге

Пожар начался в Доме Ропса на Петровском острове в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Двухэтажный деревянный дом 1900 года постройки, который стоит на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником. С 2014 года здание заброшено, его планировали реконструировать.

Информацию о ЧП подтвердили в официальном канале ГУ МЧС России по городу на платформе МАКС. По информации ведомства, сообщение о пожаре по адресу: Петровская коса, дом № 9, поступило в 14:09 мск. Пламя охватило площадь 100 квадратных метров.

В двухэтажном неэксплуатируемом здании размером 10х10 метров происходит горение по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали, — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что около 4,5 тыс. свиней погибли при пожаре на частной ферме в Пермском крае. Инцидент произошел в деревне Кипчак Куединского муниципального округа. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. «квадратов». Из горящего здания удалось вывести 300 животных.

До этого электросамокат внезапно загорелся и устроил опасное «огненное шоу» прямо во дворе жилого дома в поселке Плодородный Краснодарского края. Устройство вспыхнуло в тот момент, когда находилось в непосредственной близости от припаркованного автомобиля.