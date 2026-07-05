Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 19:16

Электросамокат устроил «зажигательное шоу» в поселке

Электросамокат загорелся рядом с автомобилем в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Электросамокат внезапно загорелся и устроил опасное «огненное шоу» прямо во дворе жилого дома в поселке Плодородный Краснодарского края, сообщает Telegram-канал SHOT. Устройство вспыхнуло в тот момент, когда находилось в непосредственной близости от припаркованного автомобиля.

В момент пожара внутри салона транспортного средства как раз находился мужчина. Он мгновенно среагировал на угрозу взрыва, быстро выбежал на улицу и откатил горящий самокат подальше от других машин. Благодаря его действиям удалось предотвратить распространение огня и более серьезный пожар во дворе.

Ранее спасатели потушили открытое горение на складе в Ставрополе, огонь охватил площадь в 5 тыс. квадратных метров. По данным управления МЧС по региону, пожар произошел на складе лакокрасочных материалов. Изначально площадь возгорания составляла около 1 тыс. квадратных метров, однако позже огонь распространился до 5 тыс. квадратных метров. Глава города Иван Ульянченко сообщил, что причиной пожара могла стать разгерметизация газового баллона.

Регионы
Краснодарский край
пожары
самокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
На Урале бесследно пропал подросток после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.