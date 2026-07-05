Электросамокат устроил «зажигательное шоу» в поселке Электросамокат загорелся рядом с автомобилем в Краснодарском крае

Электросамокат внезапно загорелся и устроил опасное «огненное шоу» прямо во дворе жилого дома в поселке Плодородный Краснодарского края, сообщает Telegram-канал SHOT. Устройство вспыхнуло в тот момент, когда находилось в непосредственной близости от припаркованного автомобиля.

В момент пожара внутри салона транспортного средства как раз находился мужчина. Он мгновенно среагировал на угрозу взрыва, быстро выбежал на улицу и откатил горящий самокат подальше от других машин. Благодаря его действиям удалось предотвратить распространение огня и более серьезный пожар во дворе.

Ранее спасатели потушили открытое горение на складе в Ставрополе, огонь охватил площадь в 5 тыс. квадратных метров. По данным управления МЧС по региону, пожар произошел на складе лакокрасочных материалов. Изначально площадь возгорания составляла около 1 тыс. квадратных метров, однако позже огонь распространился до 5 тыс. квадратных метров. Глава города Иван Ульянченко сообщил, что причиной пожара могла стать разгерметизация газового баллона.