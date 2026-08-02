Россиянка попала в больницу в Китае из-за ядовитого жука-томката

В Китае 25-летнюю туристку из Таганрога госпитализировали после контакта с ядовитым насекомым, сообщает Telegram-канал SHOT. Находясь в номере отеля в Шанхае, девушка почувствовала сильное жжение и прихлопнула сидевшего на руке жука. На следующее утро на месте удара образовалось обширное красное пятно, вызвавшее резкую боль, а через три дня кожа покрылась волдырями.

В местной больнице пострадавшей пояснили, что она раздавила на себе томката — ядовитого жука, внешне напоминающего муравья. Эти насекомые не кусаются, однако при сдавливании выделяют токсичное вещество педерин, вызывающее химический ожог. Врачи предупредили, что без своевременной помощи такой яд может спровоцировать лихорадку, воспаление суставов и длительные осложнения.