На Западе объяснили, почему ИИ-пузырь может привести к обвалу рынка WSJ: инвестиции в ИИ могут создать пузырь, угрожающий обвалом рынка

Мировые компании вступают в «опасную зону» из-за огромных средств, вкладываемых в искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal. По оценкам McKinsey & Company, к 2030 году мировые расходы на дата-центры могут достичь $7 трлн, что нанесет серьезный ущерб экономике, если рост производительности не оправдает вложений. Если сфера ИИ окажется «пузырем», это может ударить и по финансовой системе.

Как отмечает издание, рано или поздно может случиться масштабный обвал, но пока откат котировок акций ИИ-компаний компенсируется ростом в других секторах. WSJ приводит пример «пузыря» на рынке чипов памяти, который лопнул за четыре месяца. Американские Nasdaq и S&P 500 также снизились на 2,2% и 1,4% соответственно.

По мнению газеты, лопание гигантских «пузырей» часто оборачивалось катастрофой, но локальные события последних лет не подрывали рост, так как не финансировались за счет заемных средств. Стратег Рассел Нейпир, в свою очередь, заявил, что банковская система находится в отличной форме. По его словам, это значит, что всегда найдется достаточно кредитных ресурсов для надувания следующего «пузыря».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который заложил правовую основу для разработки, внедрения и применения в стране больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также ввел две категории — суверенную и национальную фундаментальные модели.