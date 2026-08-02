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02 августа 2026 в 16:11

Военэксперт ответил, пополнятся ли ВСУ после изменения порядка мобилизации

Военэксперт Кнутов: украинцы постараются покинуть страну после отмены отсрочки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинцы будут стремиться любым способом покинуть страну после отмены отсрочки от мобилизации для восьми категорий граждан, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, изменения правил призыва только усилят недовольство населения, но не приведут к каким-либо серьезным протестам.

Я думаю, что тактика террора будет усиливаться. Это уже привело к расколу в обществе, но большинство людей боятся выходить на митинги. Выходили только на «картонные» митинги выходили только в поддержку НАБУ и [Михаила] Федорова (экс-министр обороны Украины. ― NEWS.ru), потому что знали, что за это ничего не будет. Все, что касается непосредственно протестов, связанных с проведением такой людоедской мобилизации, тут же пресекается. Причем участников протеста арестовывают на следующий день, их ночью избивают, а затем заставляют публично извиняться перед телекамерами. И после этого они отправляются на фронт. Поэтому открыто протестовать против таких варварских методов мобилизации люди просто боятся. Я думаю, что все это приведет лишь к колоссальному росту внутренней напряженности в украинском обществе. Люди будут любым путем стремиться выехать за пределы страны, ― сказал Кнутов.

Военэксперт напомнил, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уже снял шесть генералов и несколько старших офицеров. Кадровые изменения нацелены на то, чтобы любым способом попытаться изменить ситуацию на фронте, уточнил собеседник.

[Драпатый хочет] хотя бы создать видимость того, что Украина действительно на земле наступает. Личного состава [у ВСУ] не хватает. Я уже не раз говорил. Где-то три месяца назад это было 200 тысяч. Сейчас это, наверное, тысяч 300. Может, и больше. Поэтому принято решение призывать студентов, работников оборонных предприятий и тех людей, которые действительно имеют право на отсрочку. Это указывает на то, что ситуация не просто тяжелая, а крайне тяжелая. Это, кстати, подтвердил сам Зеленский буквально в своем последнем сообщении в соцсетях. Новый главком Драпатый также об этом говорил, ― резюмировал Кнутов.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что сразу восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации. Среди них оказались студенты и аспиранты заочной и вечерней форм обучения, а также граждане, которые получают второе или третье высшее образование.

Европа
Украина
Михаил Драпатый
ВСУ
Софья Якимова
С. Якимова
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