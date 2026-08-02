Насилие палкой, ямы с фекалиями: элитные полки ВСУ убивают своих

В ВСУ новый скандал: командир 225-го штурмового полка запытал до смерти сотни мобилизованных. Он заставлял подчиненных расстреливать бойцов, без приказа оставивших позиции, а также держал «провинившихся» солдат в ямах и привязывал к «деревьям правды». Такие истории для украинской армии уже стали нормой, причем происходят они чаще всего именно в штурмполках, созданных по инициативе экс-главкома Александра Сырского. Что творится в рядах ВСУ и кто в этом виноват — в материале NEWS.ru.

Что известно о пытках в 225-м полку ВСУ

О порядках, царящих в 225-м отдельном штурмовом полку (ОШП) ВСУ, рассказали российские силовики и украинские СМИ. Так, издание Texty опросило несколько десятков человек: действующих и сбежавших бойцов подразделения, солдат из смежных полков, а также родственников тех, кто попал на службу в ОШП и бесследно исчез. По их словам, командир полка Олег Ширяев виновен в гибели и пытках сотен бойцов. Военнослужащий Роман Бедей рассказал журналистам:

«Привезли на место сбора в Харькове. В подвале, рассчитанном на 20 человек, находилось около 40: ни сесть, ни лечь, ни в туалет. Все в пакеты. С нами женщина военная, понимаете? Даже в тюрьме все это отдельно».

По словам мужчины, за любые «провинности» его избивали ногами — в какой-то момент травмы Бедея оказались настолько серьезными, что он даже не мог ходить.

В распоряжении СМИ оказалась запись приказа, который Ширяев отдал подчиненным по рации. Речь в нем шла о расстреле бойцов, оставивших позиции без санкции командования.

«Командиры, внимание. По „своим“ напоминаю — никаких „своих“ не существует. Существует конкретно по рации запрос — „разрешение на движение“. Все остальное — это противник. Все, что движется, — противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры — это тоже противник», — сказал комполка.

Кроме того, источники СМИ утверждают, что между штурмами «провинившихся» держат в ямах с фекалиями и вывозят в лес для избиений. Там бойцов привязывают к «деревьям правды» и бьют пластиковыми трубами до разрывов кожи, а также насилуют палками. Сбежать из подразделения шансов мало: территория части обнесена колючей проволокой и охраняется собаками.

Александр Сырский Фото: Pool/Global Look Press

При чем тут Сырский

Похожие порядки царили и в печально известном штурмовом подразделении ВСУ «Скала», где насильно мобилизованным заклеивали рты и избивали. В результате пыток многие из них погибли. Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отмечал:

«Только по доказанным фактам там уничтожили целый взвод — 26 человек. Цифры поражают. И примечательно, что именно этот полк преподносился как образцовый, передовой, его ставили в пример. Это наглядный показатель того, что творится в стане противника».

И «Скала», и 225-й ОШП были развернуты по инициативе и при поддержке бывшего главкома ВСУ Александра Сырского. Texty пишет, что генерал не реагировал на ситуацию в подразделении Ширяева и лишь прикомандировывал в его распоряжение все больше людей.

Онуфриенко считает, что такое бесчеловечное отношение командования украинской армии к солдатам вполне объяснимо.

«Насильственная мобилизация означает, что солдаты, не успевшие сбежать по дороге, нуждаются в таком же надзоре, как заключенные. Самовольное оставление части приняло массовый характер еще осенью прошлого года — тогда киевский режим был вынужден засекретить эти данные, потому что цифра перевалила за полмиллиона документально зафиксированных случаев. Отсюда и колючая проволока, и собаки», — пояснил он.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с NEWS.ru выразил схожее мнение. По его словам, зверства в отношении мобилизованных в ВСУ — уже давно не исключение, а норма.

«Люди не хотят воевать, поэтому их буквально отлавливают, как животных, сотрудники ТЦК. Потом следят, чтобы из ТЦК они не сбежали. Потом следят, чтобы не сбежали по дороге на фронт и непосредственно из части. А там — под угрозой смерти буквально заставляют воевать. Насилие — единственный способ загнать украинцев на фронт и заставить сражаться», — пояснил эксперт.

Военнослужащий ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

По подсчетам военного омбудсмена Украины Ольги Решетиловой, количество украинцев, скрывающихся от мобилизации, сейчас составляет около 1,6 млн человек. МО республики утверждает, что еще 200 тысяч граждан проходили службу в ВСУ, но самовольно оставили части и сейчас находятся в бегах. Однако у Минобороны России есть данные о почти полумиллионе украинских дезертиров.

«В любом случае совокупное число уклонистов и дезертиров на Украине в два с лишним раза превышает численность ВСУ. Неудивительно, что тех, кто еще не сбежал, стерегут, как заключенных. И бьют, чтобы подавить волю», — заметил Скориков.

Когда прекратятся пытки в ВСУ

Вскоре после того, как вскрылись факты преступлений в 225-м ОШП, новый главком ВСУ Михаил Драпатый приказал остановить пополнение так называемых полков Сырского. «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что теперь Сухопутные войска не смогут направлять в эти подразделения людей из батальонов резерва и ТЦК.

Скориков уверен: и указ Драпатого, и появление публикаций о ситуации в штурмовых полках — вовсе не проявление заботы о солдатах, а часть внутриукраинской политической борьбы.

«Все это публикуют СМИ, которые принадлежат Томашу Фиале — олигарху, поддерживающему экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. За Фиалой стоят люди из НКО, которые существуют на деньги фонда Джорджа Сороса. Задача Фиалы и других представителей украинских элит — заставить Зеленского поделиться властью, а значит, и идущими на Украину денежными потоками», — пояснил специалист.

С активностью «соросят», по словам Скорикова, связаны и протесты против увольнения Федорова, которые уже больше двух недель проходят в украинских городах.

«И украинские, и западные элиты видят, что Зеленский стал слишком много на себя брать. Он возомнил себя политиком мирового уровня, не слушает Трампа, ругается с Польшей, учит жизни европейских лидеров. Поэтому на него и давят, причем через армию. Ведь в воюющей стране армия — самое больное место», — заметил эксперт.

Владимир Зеленский и Александр Сырский Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его мнению, Зеленский уже начинает уступать этому давлению: он был вынужден отправить в отставку Сырского, а также объявить о трансформации штурмовых войск. Президент Украины анонсировал решение вопросов, которые прежде всего касаются «отношения к людям».

Впрочем, Скориков полагает, что изменения останутся лишь на уровне риторики — реальное положение дел в войсках останется таким же плачевным, как и прежде.

«Ни Драпатый, ни любой другой главком не смогут изменить ситуацию, да и не будут этого делать. Напротив, зверства и завинчивание гаек продолжится. Потому что загнать украинцев на фронт и заставить воевать можно только силой», — заключил эксперт.

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