Насилие палкой, ямы с фекалиями: элитные полки ВСУ убивают своих

В ВСУ новый скандал: командир 225-го штурмового полка запытал до смерти сотни мобилизованных. Он заставлял подчиненных расстреливать бойцов, без приказа оставивших позиции, а также держал «провинившихся» солдат в ямах и привязывал к «деревьям правды». Такие истории для украинской армии уже стали нормой, причем происходят они чаще всего именно в штурмполках, созданных по инициативе экс-главкома Александра Сырского. Что творится в рядах ВСУ и кто в этом виноват — в материале NEWS.ru.
Что известно о пытках в 225-м полку ВСУ
О порядках, царящих в 225-м отдельном штурмовом полку (ОШП) ВСУ, рассказали российские силовики и украинские СМИ. Так, издание Texty опросило несколько десятков человек: действующих и сбежавших бойцов подразделения, солдат из смежных полков, а также родственников тех, кто попал на службу в ОШП и бесследно исчез. По их словам, командир полка Олег Ширяев виновен в гибели и пытках сотен бойцов. Военнослужащий Роман Бедей рассказал журналистам:
«Привезли на место сбора в Харькове. В подвале, рассчитанном на 20 человек, находилось около 40: ни сесть, ни лечь, ни в туалет. Все в пакеты. С нами женщина военная, понимаете? Даже в тюрьме все это отдельно».
По словам мужчины, за любые «провинности» его избивали ногами — в какой-то момент травмы Бедея оказались настолько серьезными, что он даже не мог ходить.
В распоряжении СМИ оказалась запись приказа, который Ширяев отдал подчиненным по рации. Речь в нем шла о расстреле бойцов, оставивших позиции без санкции командования.
«Командиры, внимание. По „своим“ напоминаю — никаких „своих“ не существует. Существует конкретно по рации запрос — „разрешение на движение“. Все остальное — это противник. Все, что движется, — противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры — это тоже противник», — сказал комполка.
Кроме того, источники СМИ утверждают, что между штурмами «провинившихся» держат в ямах с фекалиями и вывозят в лес для избиений. Там бойцов привязывают к «деревьям правды» и бьют пластиковыми трубами до разрывов кожи, а также насилуют палками. Сбежать из подразделения шансов мало: территория части обнесена колючей проволокой и охраняется собаками.
При чем тут Сырский
Похожие порядки царили и в печально известном штурмовом подразделении ВСУ «Скала», где насильно мобилизованным заклеивали рты и избивали. В результате пыток многие из них погибли. Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отмечал:
«Только по доказанным фактам там уничтожили целый взвод — 26 человек. Цифры поражают. И примечательно, что именно этот полк преподносился как образцовый, передовой, его ставили в пример. Это наглядный показатель того, что творится в стане противника».
И «Скала», и 225-й ОШП были развернуты по инициативе и при поддержке бывшего главкома ВСУ Александра Сырского. Texty пишет, что генерал не реагировал на ситуацию в подразделении Ширяева и лишь прикомандировывал в его распоряжение все больше людей.
Онуфриенко считает, что такое бесчеловечное отношение командования украинской армии к солдатам вполне объяснимо.
«Насильственная мобилизация означает, что солдаты, не успевшие сбежать по дороге, нуждаются в таком же надзоре, как заключенные. Самовольное оставление части приняло массовый характер еще осенью прошлого года — тогда киевский режим был вынужден засекретить эти данные, потому что цифра перевалила за полмиллиона документально зафиксированных случаев. Отсюда и колючая проволока, и собаки», — пояснил он.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с NEWS.ru выразил схожее мнение. По его словам, зверства в отношении мобилизованных в ВСУ — уже давно не исключение, а норма.
«Люди не хотят воевать, поэтому их буквально отлавливают, как животных, сотрудники ТЦК. Потом следят, чтобы из ТЦК они не сбежали. Потом следят, чтобы не сбежали по дороге на фронт и непосредственно из части. А там — под угрозой смерти буквально заставляют воевать. Насилие — единственный способ загнать украинцев на фронт и заставить сражаться», — пояснил эксперт.
По подсчетам военного омбудсмена Украины Ольги Решетиловой, количество украинцев, скрывающихся от мобилизации, сейчас составляет около 1,6 млн человек. МО республики утверждает, что еще 200 тысяч граждан проходили службу в ВСУ, но самовольно оставили части и сейчас находятся в бегах. Однако у Минобороны России есть данные о почти полумиллионе украинских дезертиров.
«В любом случае совокупное число уклонистов и дезертиров на Украине в два с лишним раза превышает численность ВСУ. Неудивительно, что тех, кто еще не сбежал, стерегут, как заключенных. И бьют, чтобы подавить волю», — заметил Скориков.
Когда прекратятся пытки в ВСУ
Вскоре после того, как вскрылись факты преступлений в 225-м ОШП, новый главком ВСУ Михаил Драпатый приказал остановить пополнение так называемых полков Сырского. «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что теперь Сухопутные войска не смогут направлять в эти подразделения людей из батальонов резерва и ТЦК.
Скориков уверен: и указ Драпатого, и появление публикаций о ситуации в штурмовых полках — вовсе не проявление заботы о солдатах, а часть внутриукраинской политической борьбы.
«Все это публикуют СМИ, которые принадлежат Томашу Фиале — олигарху, поддерживающему экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. За Фиалой стоят люди из НКО, которые существуют на деньги фонда Джорджа Сороса. Задача Фиалы и других представителей украинских элит — заставить Зеленского поделиться властью, а значит, и идущими на Украину денежными потоками», — пояснил специалист.
С активностью «соросят», по словам Скорикова, связаны и протесты против увольнения Федорова, которые уже больше двух недель проходят в украинских городах.
«И украинские, и западные элиты видят, что Зеленский стал слишком много на себя брать. Он возомнил себя политиком мирового уровня, не слушает Трампа, ругается с Польшей, учит жизни европейских лидеров. Поэтому на него и давят, причем через армию. Ведь в воюющей стране армия — самое больное место», — заметил эксперт.
По его мнению, Зеленский уже начинает уступать этому давлению: он был вынужден отправить в отставку Сырского, а также объявить о трансформации штурмовых войск. Президент Украины анонсировал решение вопросов, которые прежде всего касаются «отношения к людям».
Впрочем, Скориков полагает, что изменения останутся лишь на уровне риторики — реальное положение дел в войсках останется таким же плачевным, как и прежде.
«Ни Драпатый, ни любой другой главком не смогут изменить ситуацию, да и не будут этого делать. Напротив, зверства и завинчивание гаек продолжится. Потому что загнать украинцев на фронт и заставить воевать можно только силой», — заключил эксперт.
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