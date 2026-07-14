«Цифры поражают»: аналитик раскрыл масштабы системных пыток в рядах ВСУ

Власти Украины прекрасно осведомлены о систематических пытках и убийствах в рядах вооруженных сил страны, рассказал в беседе с NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, Киев принципиально не собирается менять эту ситуацию, но пытается отвлечь внимание общественности от происходящего.

Власть все видит, но менять принципиально ничего не собирается. Отсюда берутся формальные переформатирования штурмовых бригад в отдельные части в составе Минобороны Украины — это лишь попытка отвлечь внимание от системных пыток, истязаний и убийств, творящихся в рядах ВСУ. С военной точки зрения они абсолютно бессмысленны и ни к чему не приведут, — пояснил собеседник.

Эксперт добавил, что преступления происходят не только внутри украинской армии. Жертвами беспредела со стороны бойцов ВСУ становятся и мирные жители, подчеркнул он.

Мы говорим об этом уже 13 лет. Это система. Взять хотя бы 425-й полк ВСУ «Скала»: только по доказанным фактам там уничтожили целый взвод — 26 человек. Цифры поражают. И примечательно, что именно этот полк преподносился как образцовый, передовой, его ставили в пример. Это наглядный показатель того, что творится в стане противника, — резюмировал Онуфриенко.

Ранее стало известно, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный одобрил комментарий одного из украинских военнослужащих, поддержавшего убийства мирных жителей. Тот отреагировал на задержание командира 155-й бригады Станислава Лучанова, причастного к гибели двух гражданских из-за личной неприязни.