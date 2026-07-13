Залужный поддержал солдат ВСУ, убивающих гражданских

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил комментарий военнослужащего Александра Грома, поддержавшего убийства гражданских лиц, передает «Страна.ua» в Telegram-канале. Экс-главком поставил лайк под сообщением украинского бойца, который прокомментировал задержание командира 155-й бригады Станислава Лучанова, причастного к убийству двух мирных жителей из-за личной неприязни.

Если кто-то хочет знать, жмурану ли я цивила за своих родных, то отвечу утвердительно: да. Хоть цивила, хоть не цивила, — говорится в комментарии Грома, который понравился Залужному.

Ранее в оперативном командовании «Север» сообщили, что командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ был объявлен в розыск за самовольное оставление части после скандала с пытками военных и похищением гражданских лиц. По данным следствия, девять военнослужащих бригады задержаны по делу о похищении двух братьев в Киевской области.

До этого Лучанова внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» после расправы военных над двумя жителями Киевской области. Военного обвинили в превышении должностных полномочий в личных интересах и в действиях, дискредитирующих украинскую армию.