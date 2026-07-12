Командира ВСУ внесли в базу «Миротворца» после убийства Командира 155-й бригады ВСУ внесли в базу «Миротворца» после убийства

Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» после расправы военных над двумя жителями Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на данные сайта. Они обвинили Лучанова в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, которые направлены на дискредитацию ВСУ.

В тот момент стало известно о задержании девяти военнослужащих 155-й бригады, которых подозревают в похищении и убийстве двух человек в Киевской области. По данным украинской Военной службы правопорядка, группа лиц была задержана по делу о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух мирных жителей. Розыск Лучанова продолжается.

Ранее шесть актеров российского сериала «Марик» были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Артистов обвиняли в поддержке России и якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого польского депутата Европарламента от партии «Конфедерация» Еву Зайончковскую-Герник внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для публикации данных стало то, что политик неоднократно критиковала героизацию на Украине членов УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).