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01 августа 2026 в 10:08

Скорая и иномарка столкнулись в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Скорая помощь и автомобиль Mazda столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая на юге Москвы, пострадал фельдшер, сообщила в МАКС пресс-служба столичного главка МВД РФ. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, около 07:50 на пересечении улиц Кантемировская и Деловая произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что в Ногинске Московской области в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком погибли две женщины. Авария произошла около 17:30 у одного из домов на улице Комсомольской.

До этого пресс-служба МАСС сообщила, что в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадал сотрудник Росгвардии. Авария случилась утром 31 июля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина.

Также в Новосибирске мужчина сбил женщину из-за скандала на парковке. По словам пострадавшей, конфликт вспыхнул, поскольку обидчику не понравилось расположение ее машины.

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