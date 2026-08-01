Скорая и иномарка столкнулись в Москве

Скорая помощь и автомобиль Mazda столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая на юге Москвы, пострадал фельдшер, сообщила в МАКС пресс-служба столичного главка МВД РФ. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, около 07:50 на пересечении улиц Кантемировская и Деловая произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что в Ногинске Московской области в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком погибли две женщины. Авария произошла около 17:30 у одного из домов на улице Комсомольской.

До этого пресс-служба МАСС сообщила, что в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадал сотрудник Росгвардии. Авария случилась утром 31 июля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина.

Также в Новосибирске мужчина сбил женщину из-за скандала на парковке. По словам пострадавшей, конфликт вспыхнул, поскольку обидчику не понравилось расположение ее машины.