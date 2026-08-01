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01 августа 2026 в 10:48

«Маскируют реальность»: в США заявили об отсутствии у Украины пути к победе

Экс-подполковник США Дэвис раскритиковал заявления Запада об успехах Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поддержка западными странами и СМИ заявлений об успехах Киева на поле боя лишь ухудшает положение Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, которые передает издание Responsible Statecraft, у Киева отсутствует реальный военный путь к победе.

Преувеличивая позицию Киева, западные СМИ маскируют мрачную реальность: у Украины нет реального военного пути к победе, — сказал он.

Он заявил, что Украине придется добиваться наилучших возможных условий мирного урегулирования. В противном случае, по мнению Дэвиса, страну может ожидать полное военное поражение.

Ранее сообщалось, что американские чиновники избегают публичной критики России, даже когда об этом просят европейские коллеги. В частности, Белый дом отказался от осуждения действий России из опасений навредить мирным переговорам по Украине.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог России и США в том числе касательно украинского урегулирования, не прерывался. По его словам, Москва наблюдает по линии Вашингтона «элементы дрейфа» в отношении договоренностей Анкориджа.

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