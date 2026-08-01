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01 августа 2026 в 11:23

Собянин раскрыл число сбитых на подлете к Москве беспилотников за месяц

Собянин: ПВО за месяц нейтрализовала 780 беспилотников, направлявшихся к Москве

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны за месяц нейтрализовали 780 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, в период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона было направлено 6 225 беспилотных летательных аппаратов.

В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6 225 БПЛА, — уточнил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские беспилотники в июне и июле более 35 раз атаковали гражданские автобусы. По его утверждению, такие действия направлены на то, чтобы затруднить перемещение мирных жителей.

Между тем стало известно, что Вооруженные силы России с 25 по 31 июля нанесли 15 групповых и один массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. По данным ведомства, для атак применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

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