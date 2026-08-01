Упавший на рельсы метро пьяный пассажир выплатит компенсацию Суд в Москве обязал пассажира выплатить компенсацию за падение на пути

Суд в Москве обязал пассажира, который в состоянии алкогольного опьянения упал на рельсы, выплатить компенсацию метрополитену за срыв графика движения поездов, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в сентябре прошлого года на станции «Сокол».

В результате происшествия пришлось остановить работу метро на участке ориентировочно на 12 минут. Отмена двух поездов и две внеплановые высадки пассажиров принесли метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую он получил бы при непрерывной работе.

Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к ответчику о взыскании убытков — удовлетворить, — говорится в материалах.

Отмечается, что мужчина не признал вину и заявил, что упал из-за плохого самочувствия. Суд согласился с тем, что пассажир оказался на путях не умышленно и переквалифицировал административное дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности». В результате мужчина заплатит штраф в размере 5 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что сбой на серой ветке в Московском метрополитене произошел из-за человека на путях. Речь шла о южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии от «Серпуховской» до «Южной».