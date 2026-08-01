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01 августа 2026 в 04:28

Силы ПВО сработали в небе над Москвой

Собянин: российские силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

ПВО ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Система противовоздушной обороны Минобороны РФ сбила четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Инцидент произошел в 04:21 по московскому времени.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Дополнительная информация появится позже. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять официальным источникам.

Ранее сообщалось, что этой ночью военные отражали атаку ВСУ на Севастополь. В работе были задействованы силы ПВО и мобильные группы, информировал губернатор Михаил Развожаев в своих социальных сетях. По его словам, в районе Фиолента и Северной стороны были уничтожены семь беспилотников. Российские военные продолжали работу по ликвидации БПЛА в течение всей ночи. Для этого они использовали различные средства, включая стрелковое оружие. Поэтому местным жителям рекомендовалось покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

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