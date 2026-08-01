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01 августа 2026 в 03:02

Раскрыто, на сколько выросла цена газа в Европе в июле

ТАСС: средняя цена газа в Европе по итогам июля выросла в полтора раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM Подпи
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Средняя стоимость газа в Европе по итогам июля достигла $637 (54 782 рублей) за 1 тыс. куб. м, что в полтора раза выше, чем в июле 2025 года. Рост обусловлен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС.

За месяц цена существенно выросла: с $510 (43 860 рублей) на 30 июня до $709 (60 974 рублей) на 31 июля. Показатель стал на 39% выше. В годовом выражении котировки оказались на 55% выше уровня июля 2025 года и на 19% превышают июньские значения.

В условиях сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке можно ожидать дальнейших колебаний. Это создает дополнительные риски для европейской экономики, зависящей от импорта энергоносителей. Потребители и бизнес уже ощущают рост затрат, что может привести к инфляционному давлению в еврозоне. Ситуация остается нестабильной.

Ранее аналитик института национальной энергетики Александр Фролов обратил внимание, что топливный кризис в Европе может принести выгоду России. По его словам, подорожание горючего увеличит российские экспортные доходы. Он отметил, что по поставкам нефтепродуктов на мировой рынок Россия — вторая в мире после США. После запрета экспорта на рынке возник дефицит.

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