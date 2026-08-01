В России увеличили выплаты потерявшим дом в новых регионах страны Кабмин поднял выплаты в связи с утратой имущества в новых регионах России

Российское правительство повысило размер компенсаций для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в случае утраты имущества. Теперь при частичной потере имущества граждане получат 55 тыс. руб. вместо 50 тыс., при полной — 110 тыс. руб. вместо 100 тыс. на человека, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Размер государственной поддержки для пострадавших жителей новых регионов вырос на 10%. Это решение направлено на дополнительную социальную защиту граждан в сложных жизненных ситуациях.

Документ вступает в силу с момента опубликования. Выплаты производятся в заявительном порядке через местные администрации. Контроль за исполнением постановления возложен на региональные органы власти.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила семьям со школьниками разово выплатить до 30 тыс. рублей к 1 сентября. Она направила премьер‑министру Михаилу Мишустину соответствующее предложение. Депутат подчеркнула, что в 2021 году семьи со школьниками уже получали по 10 тыс. рублей на ребенка. По ее словам, тогда выплату получили более 20 млн детей. Эти деньги позволили покрыть расходы на школьную одежду, обувь, канцелярские товары, учебные принадлежности и иные обязательные покупки.