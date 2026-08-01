Силы ПВО вновь отбили атаку дронов ВСУ на Тульскую область Миляев: силы ПВО сбили еще два дрона ВСУ над Тульской областью

Подразделения ПВО Министерства обороны России уничтожили еще два беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в соцсетях губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Несмотря на ликвидацию угрозы, в регионе сохраняется опасность атак беспилотных летательных аппаратов.

Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал Миляев.

Ранее появилась информация, что военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, были задействованы силы ПВО и мобильные группы. В районе Фиолента и Северной стороны уничтожены семь беспилотников.

До этого стало известно, что в июле российские военнослужащие освободили и установили контроль над 32 населенными пунктами. Основные успехи пришлись на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику — там освобождено более 68% всех населенных пунктов за месяц (22 из 32).

Также российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей 223 украинских БПЛА. Минобороны России проинформировало, что все они были самолетного типа. Работа проводилась в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях, Республике Крым, Краснодарском крае.