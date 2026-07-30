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30 июля 2026 в 10:43

Врачи Тульской области применили редкий метод для спасения пациента

Врачи Тулы с помощью эмболизации спасли пациента с опасным кровотечением

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Врачи Тульской области спасли пациента с массивным кровотечением с помощью селективной эмболизации — метода блокировки поврежденных сосудов под рентген-контролем, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России в Telegram-канале. Специалисты остановили кровопотерю без открытой операции.

Первые симптомы появились у пациента в мае, когда у него начали периодически возникать небольшие носовые кровотечения. Позже при артериальном давлении выше 220/120 мм рт. ст. у мужчины развилось массивное кровотечение, которое не удалось остановить стандартными методами.

Врачи провели экстренную процедуру, в ходе которой перекрыли поврежденные сосуды и стабилизировали показатели давления. После успешного лечения пациента выписали домой, сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Ранее в Московской области специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 13-летнему мальчику, которому случайно попали в глаз каштаном. Ребенка госпитализировали с открытой травмой глаза и травматической катарактой.

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