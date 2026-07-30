Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 11:29

Онколог ответил, насколько высоки шансы выживания с саркомой Юинга

Онколог Черемушкин: саркома Юинга хорошо поддается лечению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Саркома Юинга неплохо поддается лечению, рассказал aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин. Он отметил, что она относится к детско‑юношеским болезням костной системы.

Но есть процент, когда болезнь возвращается за счет клонов устойчивых к лечению клеток. Тогда нужно менять терапию на лучевую, хирургию, — рассказал Черемушкин.

Онколог подчеркнул, что в начале лечения часто наблюдается быстрый эффект — делящиеся клетки чувствительны к химиопрепаратам и быстро погибают. По его словам, осложнения могут возникнуть в случае большого размера опухоли или патологического перелома.

Ранее онколог Андрей Каприн рассказал, что здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры существенно снижают риск развития онкологических заболеваний. Он отметил, что именно профилактические обследования позволяют обнаружить болезнь в тот момент, когда она наиболее поддается лечению.

Здоровье
онкологи
заболевания
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карту могли украсть: россиянка пропала после похода в клуб в Сербии
Памфилова раскрыла роль беспилотников на будущих выборах
Крупный пожар во Франции уничтожил 185 домов и вызвал скандал
В Европарламенте заявили о возможном изменении политики Армении
Суд огласил приговор фигуранту дела о подрыве основателя «Арбата»
Неизвестный сорвал крупнейший джекпот и стал обладателем 63 млрд рублей
Невролог назвал неочевидный фактор, ускоряющий старение мозга
Целая команда из молодых футболистов пропала без вести после турнира
Летняя жара унесла жизни тысячи жителей Германии
В Госдуме предложили ограничить наценку на товары первой необходимости
В Госдуме предложили способ сократить число аварий на дорогах
Почему не работает Telegram 30 июля: замедление, сбои, последние новости
Полчища агрессивных насекомых атакуют россиян
В результате удара Ирана по Кувейту погиб сотрудник китайской компании
Онколог ответил, насколько высоки шансы выживания с саркомой Юинга
Дрозденко указал на масштабы ущерба от пожара на складах Wildberries
Виновный в смерти ребенка россиянин получил мягкое наказание
Восемь человек пострадали в смертельном ДТП с двумя иномарками
Москвич молил о прощении во время задержания по делу о госизмене
В Татарстане перевернулся автобус с детской хоккейной командой
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.