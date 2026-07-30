Онколог ответил, насколько высоки шансы выживания с саркомой Юинга

Саркома Юинга неплохо поддается лечению, рассказал aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин. Он отметил, что она относится к детско‑юношеским болезням костной системы.

Но есть процент, когда болезнь возвращается за счет клонов устойчивых к лечению клеток. Тогда нужно менять терапию на лучевую, хирургию, — рассказал Черемушкин.

Онколог подчеркнул, что в начале лечения часто наблюдается быстрый эффект — делящиеся клетки чувствительны к химиопрепаратам и быстро погибают. По его словам, осложнения могут возникнуть в случае большого размера опухоли или патологического перелома.

Ранее онколог Андрей Каприн рассказал, что здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры существенно снижают риск развития онкологических заболеваний. Он отметил, что именно профилактические обследования позволяют обнаружить болезнь в тот момент, когда она наиболее поддается лечению.