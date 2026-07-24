Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 13:03

Онколог назвал простой способ существенно снизить риск развития рака

Онколог Каприн: здоровый образ жизни существенно снижает риск развития рака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры существенно снижают риск развития онкологических заболеваний, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. По его словам, в России действует одна из наиболее масштабных программ раннего выявления рака. Для граждан от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а после 40 лет — ежегодно.

Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет прежде всего о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях. Полностью исключить риск невозможно, но существенно снизить его — вполне реально, — объяснил специалист.

Каприн особо подчеркнул, что на ранних стадиях многие онкологические заболевания никак не проявляются клинически. Однако именно профилактические обследования позволяют обнаружить болезнь в тот момент, когда она наиболее поддается лечению.

Ранее Минздрав России сообщил, что врачи онкологического центра Калининградской области успешно удалили у 65-летней женщины опухоль весом 10 кг. Отмечается, что из-за крупных размеров новообразование значительно сместило внутренние органы и нарушило кровоток.

Общество
Россия
онкология
врачи
рак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачевой предрекли незавидную участь на фоне отмены песен Паулса в Риге
В Тольятти охранник насадил ребенка на заборный штырь
ЕС хочет узаконить воровство российской нефти
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
ЦБ снова изменил ключевую ставку
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.