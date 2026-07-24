Онколог назвал простой способ существенно снизить риск развития рака

Здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры существенно снижают риск развития онкологических заболеваний, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. По его словам, в России действует одна из наиболее масштабных программ раннего выявления рака. Для граждан от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а после 40 лет — ежегодно.

Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет прежде всего о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях. Полностью исключить риск невозможно, но существенно снизить его — вполне реально, — объяснил специалист.

Каприн особо подчеркнул, что на ранних стадиях многие онкологические заболевания никак не проявляются клинически. Однако именно профилактические обследования позволяют обнаружить болезнь в тот момент, когда она наиболее поддается лечению.

Ранее Минздрав России сообщил, что врачи онкологического центра Калининградской области успешно удалили у 65-летней женщины опухоль весом 10 кг. Отмечается, что из-за крупных размеров новообразование значительно сместило внутренние органы и нарушило кровоток.