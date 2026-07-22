У россиянки обнаружили десятикилограммовую опухоль Калининградские врачи спасли 65-летнюю женщину с новообразованием весом в 10 кг

Врачи онкологического центра Калининградской области успешно удалили у 65-летней женщины опухоль весом 10 кг, сообщила пресс-служба Минздрава России в Telegram-канале. Отмечается, что из‑за больших размеров новообразование значительно сместило внутренние органы и нарушило кровоток.

В 2025 году у россиянки началось кровотечение, и во время обследования врачи обнаружили в матке крупное новообразование и направили ее в онкологический центр. Однако женщина отложила визит и обратилась к специалистам лишь в мае 2026 года.

После диагностики медики приняли решение о проведении сложной операции. Дополнительными факторами риска стали повышенное артериальное давление и сахарный диабет.

Операция прошла успешно, и опухоль была полностью удалена. В настоящее время женщина чувствует себя лучше и была выписана домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, что высокая концентрация кальция в крови, а также ряд других специфических сдвигов в лабораторных показателях могут указывать на наличие опухоли в организме. Однако она добавила, что подобные изменения далеко не всегда являются прямым доказательством наличия рака.