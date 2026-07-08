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08 июля 2026 в 06:30

Онколог ответил, можно ли определить рак по анализу крови

Онколог Фатьянова: высокая концентрация кальция в крови может указывать на рак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Высокая концентрация кальция в крови, а также ряд других специфических сдвигов в лабораторных показателях могут указывать на наличие опухоли в организме, заявила NEWS.ru онколог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова. Однако она добавила, что подобные изменения далеко не всегда являются прямым доказательством наличия рака.

Лабораторные показатели не обнаруживают новообразование непосредственно. Тем не менее специфические сдвиги в значениях часто дают медикам повод для назначения углубленной диагностики. Если рассматривать клиническое исследование крови, то поводом для беспокойства могут стать высокая скорость оседания эритроцитов, не имеющие явных причин колебания лейкоциты, признаки малокровия или обнаружение нетипичных зернистых и молодых клеточных форм. При изучении биохимии подозрения могут вызвать дефицит альбумина в сыворотке, чрезмерно высокая концентрация кальция и кортизола, а также избыточная активность альдолазы или лактатдегидрогеназы. При этом подобные сдвиги иногда возникают вследствие обычных инфекций, — пояснила Фатьянова.

По ее словам, с онкомаркерами нужно обращаться крайне осторожно, так как распространенное мнение об их универсальности и достоверности глубоко ошибочно. Специалист подчеркнула, что попытки использовать эти тесты для самостоятельной постановки диагноза без консультации с врачом могут привести к серьезным последствиям.

Особую осторожность стоит проявлять в отношении онкомаркеров. Убеждение, что они служат надежным инструментом для самостоятельного поиска опухолей, ошибочно. Эти соединения попадают в кровоток как реакция на развитие патологического процесса, однако их применение для постановки диагноза без участия врача сопряжено с серьезными рисками. Нередко возникают ложноположительные показатели, когда цифры растут из-за беременности, приема медикаментов или воспалительных процессов, — заключила Фатьянова.

Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая вакцина от рака сделана на очень высоком уровне и является вершиной генетической инженерии. По его словам, препарат создается индивидуально для конкретного человека.

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