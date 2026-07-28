Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 20:03

Окруженные толпой в Тбилиси россияне попали на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появились кадры с российскими туристами, окруженными толпой грузин в Тбилиси. На кадрах видно, как транспортное средство выехало на одну из улиц в момент прохождения протеста.

Услышав русскую речь, участники акции начали выкрикивать оскорбления в адрес туристов. В ответ россияне показывали протестующим сердечки и отправляли воздушные поцелуи. Полицейские сопроводили электрокар и помогли туристам безопасно покинуть проспект.

Ранее две российские туристки сообщили о нападении в пятизвездочном отеле в грузинском регионе Кахетия. По словам девушек, причиной агрессии стала русская речь. Мужчина ворвался в их номер и избил одну из них.

После этого в Грузии прошли протестные акции в поддержку местного жителя, который избил русскоязычную девушку. Марш прошел от здания парламента в Тбилиси к администрации правительства с требованием освободить задержанного. Протестующие выкрикивали лозунги о том, что в стране никому не позволят унижать грузин. В итоге суд города Телави освободил его под залог в 5 тыс. лари (148 тыс. рублей).

Страны СНГ
Грузия
россияне
протесты
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ректор Финансового университета ответил на жалобу абитуриента с 310 баллами
Три ЛЧ с «Реалом», удар Матерацци, сборная Франции: как живет Зинедин Зидан
Танкер с серной кислотой загорелся в Норвегии
Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале августа
На Украине спрогнозировали массовый выезд граждан из Польши
Нейрохирурги спасли шестилетнего мальчика благодаря сложной операции
«Я готовился»: парень спас тонущую собаку благодаря тренировкам с 16 лет
Как поливать лук нашатырным спиртом: простая инструкция для богатого урожая
ВСУ попытались атаковать 12 российских регионов в течение дня
Молодая россиянка обвинила полицейского в побоях и угрозах изнасилования
Стало известно, когда Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву
«Линдси любил войну»: Трамп рассказал о слабостях покойного сенатора Грэма
В Москве после реставрации открыли уникальный шатровый храм
Пять человек оказались заперты на колесе обозрения
Хуситы атаковали саудовский танкер баллистическими ракетами
Поклонникам группы Beatles пообещали «захватывающие новости» через 18 часов
Названы главные претенденты на Букеровскую премию 2026
Деревья повалило ветром из-за стихии в Москве
Женщина пустила в ход перцовку, чтобы добиться хорошего обзора на фестивале
Окруженные толпой в Тбилиси россияне попали на видео
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.