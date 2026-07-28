Окруженные толпой в Тбилиси россияне попали на видео

В Сети появились кадры с российскими туристами, окруженными толпой грузин в Тбилиси. На кадрах видно, как транспортное средство выехало на одну из улиц в момент прохождения протеста.

Услышав русскую речь, участники акции начали выкрикивать оскорбления в адрес туристов. В ответ россияне показывали протестующим сердечки и отправляли воздушные поцелуи. Полицейские сопроводили электрокар и помогли туристам безопасно покинуть проспект.

Ранее две российские туристки сообщили о нападении в пятизвездочном отеле в грузинском регионе Кахетия. По словам девушек, причиной агрессии стала русская речь. Мужчина ворвался в их номер и избил одну из них.

После этого в Грузии прошли протестные акции в поддержку местного жителя, который избил русскоязычную девушку. Марш прошел от здания парламента в Тбилиси к администрации правительства с требованием освободить задержанного. Протестующие выкрикивали лозунги о том, что в стране никому не позволят унижать грузин. В итоге суд города Телави освободил его под залог в 5 тыс. лари (148 тыс. рублей).