Избивший россиянку грузин вышел из СИЗО Суд в Телави освободил фигуранта дела об избиении туристки из России под залог

Суд города Телави освободил под залог в 5000 лари (148 тыс. рублей) гражданина Грузии Георгия Чигладзе, который ранее избил россиянку из-за русской речи, сообщает Telegram-канал SHOT. Решение об освобождении обвиняемого прямо в зале суда было принято после того, как в Тбилиси состоялось шествие в его поддержку.

В ходе митинга активисты скандировали оскорбления в адрес России и ее граждан. На самом заседании адвокат обвиняемого Лали Апциаури заявила, что пострадавшая якобы сама спровоцировала нападавшего. При этом самой избитой девушке и ее подруге запретили покидать территорию Грузии до полного окончания следственных действий.

Сам Чигладзе заявил в суде, что сожалеет о содеянном и не хотел доводить ситуацию до такого финала. В отношении мужчины расследуется уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, по которому ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сторона защиты нападавшего пытается доказать, что причиной агрессии стал разлитый на банкете напиток, а не языковой конфликт.

После этого в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало конфликта между гостями свадьбы и группой российских туристок. На кадрах видно, как внизу проходит свадебное торжество, но внимание гостей мероприятия приковано к девушкам на балконе.