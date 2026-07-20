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20 июля 2026 в 13:07

«Заткни пасть»: появилось видео перед нападением на россиянку в Грузии

В Сети опубликовали кадры конфликта перед избиением россиянки в отеле в Грузии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало конфликта в грузинском отеле Agarani Estate между гостями свадьбы и группой российских туристок. На кадрах видно, как внизу проходит свадебное торжество, но внимание гостей мероприятия приковано к девушкам на балконе третьего этажа. Между постояльцами гостиницы разгорается словесная перепалка.

Смотри, ты не дома. Ты у нас дома, так что заткни пасть и заходи в номер, — сказал девушкам один из гостей торжества.

Одна из туристок в ходе конфликта заявила, что гости торжества не имеют права разговаривать с ними в таком тоне, в то время как вторая предлагает мирно обсудить ситуацию.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии задержала мужчину, который ударил русскоговорящую иностранку в гостинице в Телави. Пострадавшую доставили в клинику. Задержанному предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Уточняется, что по этой статье ему может грозить до трех лет лишения свободы.

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