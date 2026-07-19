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19 июля 2026 в 14:03

В Грузии задержали мужчину после нападения на русскоговорящую женщину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полиция Грузии задержала мужчину, который ударил русскоговорящую иностранку в Телави, сообщила пресс-служба МВД республики. По данным ведомства, инцидент произошел в гостинице во время свадьбы.

Согласно показаниям свидетелей, в одной из гостиниц Телави во время свадьбы отдыхавшие иностранные граждане нанесли оскорбление с балкона гостиничного номера присутствовавшим на свадьбе людям и вылили воду на аппаратуру, после чего обвиняемый нанес физическое оскорбление иностранной гражданке, — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в клинику. Задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью, за что предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что две российские туристки сообщили о нападении в пятизвездочном отеле Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия. Туристки утверждают, что сотрудники ресепшена сообщили мужчине, где они находятся. По словам девушек, причиной агрессии стала русская речь.

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