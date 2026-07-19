В Грузии задержали мужчину после нападения на русскоговорящую женщину

В Грузии задержали мужчину после нападения на русскоговорящую женщину

Полиция Грузии задержала мужчину, который ударил русскоговорящую иностранку в Телави, сообщила пресс-служба МВД республики. По данным ведомства, инцидент произошел в гостинице во время свадьбы.

Согласно показаниям свидетелей, в одной из гостиниц Телави во время свадьбы отдыхавшие иностранные граждане нанесли оскорбление с балкона гостиничного номера присутствовавшим на свадьбе людям и вылили воду на аппаратуру, после чего обвиняемый нанес физическое оскорбление иностранной гражданке, — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в клинику. Задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью, за что предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что две российские туристки сообщили о нападении в пятизвездочном отеле Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия. Туристки утверждают, что сотрудники ресепшена сообщили мужчине, где они находятся. По словам девушек, причиной агрессии стала русская речь.