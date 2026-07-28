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28 июля 2026 в 09:28

ВТБ избавился от последнего гостиничного актива после крупной сделки

ВТБ перестал владеть отелем «Holiday Inn Сокольники» в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВТБ перестал владеть четырехзвездочным отелем «Holiday Inn Сокольники» на Русаковской улице в Москве, пишет РБК. Гостиница вошла в сделку по продаже застройщика «Галс-девелопмент» группе инвесторов в июне 2026 года. Как пишет издание, рыночная стоимость «Holiday Inn Сокольники» может достигать 8–10 млрд рублей.

В пресс-службе банка подтвердили, что передача отеля стала частью сделки по реализации активов «Галс-девелопмента». Теперь у ВТБ не осталось гостиничных объектов.

Отель «Holiday Inn в Сокольниках» открылся в 2006 году. В здании площадью 45,5 тыс. квадратных метров расположены 523 номера. ВТБ получил гостиницу после присоединения Банка Москвы. Тот приобрел здание и право аренды земли под ним в 2001 году. Сделка обошлась примерно в $20 млн.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково выкупит у Шереметьево 25% в его дочернем ООО «Перспектива», которое приобрело у Росимущества Домодедово. Сделка оценивается в 16,5 млрд рублей, будут задействованы как собственные, так и заемные средства.

Россия
ВТБ
гостиницы
инвесторы
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