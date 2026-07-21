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21 июля 2026 в 11:32

Назван вероятный партнер Шереметьево при управлении Домодедово

РБК: аэропорт Внуково войдет в управление Домодедово вместе с Шереметьево

Аэропорт Внуково Аэропорт Внуково Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Московский аэропорт Внуково станет партнером Шереметьево при управлении Домодедово, сообщает РБК. В начале 2026 года бывший актив предпринимателей Дмитрия Каменщика и Валерия Когана перешел под контроль дочерней структуры Шереметьево.

Уточняется, что Внуково выкупит 25% долей ООО «Перспектива» — компании, которая выкупила у Росимущества группу «Домодедово» за 66 млрд рублей. Сама сделка оценивается в 16,5 млрд рублей, будут задействованы как собственные, так и заемные средства. Инвестор рассчитывает на окупаемость в течение 10 лет при условии реализации оптимистичного сценария.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что новые собственники планируют модернизировать Домодедово. По его словам, качество обслуживания в воздушной гавани вырастет после того, как она перешла под контроль структур Шереметьево.

До этого Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Каменщика и оставил в силе решение об изъятии компаний группы «Домодедово». Заседание по делу проходило в закрытом режиме. Аукцион по продаже Домодедово состоялся 29 января. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей.

Общество
Москва
Домодедово
Шереметьево
Внуково
аэропорты
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