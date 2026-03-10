Зимняя Олимпиада — 2026
Верховный суд оставил в силе решение об изъятии аэропорта Домодедово

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика и оставил в силе решение об изъятии компаний группы «Домодедово», сообщает ТАСС. Заседание по делу прошло в закрытом режиме.

Верховный суд Российской Федерации постановил: кассационную жалобу Дмитрия Каменщика о признании недействительными (ничтожными) сделок в отношении отчуждения долей (акций) компаний, входящих в группу компаний «Домодедово», и применения последствий недействительности сделок оставить без удовлетворения, — сказал судья.

Аукцион по продаже Домодедово состоялся 29 января. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена снижалась на 10% каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей. Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура Внуково.

Торги выиграла дочерняя структура Шереметьево — компания ООО «Перспектива». Гендиректор компании Михаил Василенко уточнил, что для покупки активов Домодедово использовались собственные средства Шереметьево. Новый собственник обязался сохранить рабочие места и обеспечить сотрудникам стабильную занятость и оплату труда.

