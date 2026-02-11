Аэропорт Домодедово ждет масштабная реструктуризация

Домодедово после смены собственника ожидает масштабная реструктуризация, сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко. Он добавил, что в покупаемом аэропорте три года не проводился аудит.

В аэропорту Домодедово три года не было аудита. Ожидается реструктуризация. У Домодедово будет свой совет директоров и свой менеджмент. Совет директоров аэропорта создаст понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта Домодедово, взяв за основу опыт Шереметьево, — заявил Василенко.

Правительство потребовало разработать программу оздоровления и модель развития аэропорта. При этом закрытие воздушной гавани не планируется, а ее функционирование должно стать стабильным и рентабельным, добавил Василенко.

Ранее стало известно, что аукцион по продаже Домодедово состоялся 29 января. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена снижалась на 10% каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей. Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура Внуково.