Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 02:55

Аэропорт Домодедово ждет масштабная реструктуризация

Василенко: Домодедово ждет масштабная реструктуризация после смены владельца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домодедово после смены собственника ожидает масштабная реструктуризация, сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко. Он добавил, что в покупаемом аэропорте три года не проводился аудит.

В аэропорту Домодедово три года не было аудита. Ожидается реструктуризация. У Домодедово будет свой совет директоров и свой менеджмент. Совет директоров аэропорта создаст понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта Домодедово, взяв за основу опыт Шереметьево, — заявил Василенко.

Правительство потребовало разработать программу оздоровления и модель развития аэропорта. При этом закрытие воздушной гавани не планируется, а ее функционирование должно стать стабильным и рентабельным, добавил Василенко.

Ранее стало известно, что аукцион по продаже Домодедово состоялся 29 января. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена снижалась на 10% каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей. Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура Внуково.

аэропорты
Домодедово
Шереметьево
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень жаль»: Песков прокомментировал замедление Telegram в России
Диетолог раскрыла неприятные факты о баранине
Аэропорт Домодедово ждет масштабная реструктуризация
Беспилотник рухнул на детский сад в Волгоградской области
Трамп пригрозил Ирану «жесткими мерами» и еще одним авианосцем
На юге Волгограда загорелся завод после атаки украинских БПЛА
Онколог назвал главные причины рака толстой кишки
В Харьковской области ввели режим ЧС
SHOT: силы ПВО отражают атаку ВСУ над Волгоградом
Аллергия на еду: мифы и факты, которые важно знать каждому
«Не родись красивой», развод, госпитализация: где сейчас Нелли Уварова
Детей на Украине будут эвакуировать без согласия родителей
«Вторая Украина»: политики в Финляндии высказались о будущем своей страны
Стали известны результаты Гуменника после короткой программы на Олимпиаде
Брак с Топаловым, «покушение» на убийство: как живет Регина Тодоренко
Российский аэропорт перестал принимать самолеты
Российские болельщики вынесли флаг РФ на трибуны Олимпиады в Италии
«Это благо»: энергетик о последствиях снижения добычи нефти в США
Стало известно, как Россия и Китай исполняют лунное соглашение
Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.