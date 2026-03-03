Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 07:16

Германия начала блокировать банковские счета россиян

Посольство в Берлине: немецкие банки блокируют счета россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Граждане России пожаловались на массовую блокировку счетов в немецких банках, сообщили представители российского посольства в Берлине. Финансовые организации действуют в превентивном порядке. Счета блокируются, если их владельцы не переподтверждают действующий вид на жительство в максимально короткий срок, передают «Известия».

Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что немецкие банки также обязали углубленно проверять любые транзакции россиян. По словам дипломатов, ситуацию усугубило недавнее решение Европейского союза. В частности, объединение включило Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Ранее политолог Алексей Ярошенко назвал выдуманными публикации западных СМИ, что россияне якобы приобретают жилье возле стратегических объектов в Европе для разведки и диверсий. По его мнению, эти материалы создают основу для ограничений на сделки с недвижимостью для переселенцев из России.

Европа
Германия
ФРГ
блокировки
банки
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела
Сотрудник Госдепа США зарезал человека во время ссоры после ДТП
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика
Экс-премьер России раскрыл правду о финансовом благополучии ЕС
Ситуация на Ближнем Востоке 3 марта: новые удары по ОАЭ, угрозы Ирана
Юрист раскрыл, что грозит за появление голым у окна или на балконе
Над Россией сбили почти 20 украинских БПЛА за ночь
«Я не помню»: Клинтон дал показания по вопросу своих связей с Эпштейном
Спортсменов изолируют, ЧМ отберут? Как накажут США за удары по Ирану
Горбачев признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны России
Германия начала блокировать банковские счета россиян
Юрист дала необычный совет мужчинам, планирующим развод
Вэнс сделал смелое заявление о сроках проведения операции США против Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 марта
«Преступление против нации»: депутат о пропаганде алкоголя в музыке
«Блуждает в хаосе»: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке
Выявлены хищения при реконструкции томского аэропорта
Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше
Саудовская Аравия заявила об уничтожении БПЛА над центром страны
Лишили ВСУ около трех десятков укрытий: успехи ВС РФ к утру 3 марта
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.