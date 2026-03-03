Германия начала блокировать банковские счета россиян

Граждане России пожаловались на массовую блокировку счетов в немецких банках, сообщили представители российского посольства в Берлине. Финансовые организации действуют в превентивном порядке. Счета блокируются, если их владельцы не переподтверждают действующий вид на жительство в максимально короткий срок, передают «Известия».

Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что немецкие банки также обязали углубленно проверять любые транзакции россиян. По словам дипломатов, ситуацию усугубило недавнее решение Европейского союза. В частности, объединение включило Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Ранее политолог Алексей Ярошенко назвал выдуманными публикации западных СМИ, что россияне якобы приобретают жилье возле стратегических объектов в Европе для разведки и диверсий. По его мнению, эти материалы создают основу для ограничений на сделки с недвижимостью для переселенцев из России.