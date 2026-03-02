Почему не работает WhatsApp 2 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован

Сегодня, 2 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, ждет ли мессенджер полная блокировка или ограничения будут сняты?

Почему не работает WhatsApp 2 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 2 марта, пользователи WhatsApp продолжают сталкиваться с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Ограничения на работу WhatsApp Роскомнадзор начал последовательно вводить в 2025 году из-за нарушений российского законодательства. В январе 2026 года в ведомстве сообщили, что в настоящее время нет оснований для их снятия, поскольку приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что меры были приняты не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись», — пояснил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заверил, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

«Что касается блокировки WhatsApp, действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона было принято такое решение, и оно было реализовано», — сообщил он.

Могут ли разблокировать WhatsApp в России

В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp ждет полная блокировка, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

В то же время Дмитрий Песков отметил, что возможно и восстановление работы мессенджера в России при выполнении требований законодательства страны.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — уточнил он.

Песков обратил внимание, что, если компания продолжит игнорировать требования РФ, это лишит ее перспектив возвращения на российский рынок.

«Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — сказал он.

